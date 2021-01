Lanzafame torna a casa? “Sto cercando nuove sfide, anche in Italia…”

Dopo aver girato a lungo in Europa, Davide Lanzafame potrebbe tornare in Italia per iniziare una nuova avventura nel mondo del pallone. L’attaccante italiano classe ’87 ha risolto il proprio contratto con l’Adana Demirspor, club di seconda divisione turca, ed è rientrato nel nostro Paese in attesa del progetto giusto per ripartire. Intervistato da TMW, il calciatore ha ammesso che potrebbe pensare di ripartire proprio dal calcio italiano purché si tratti di un ambiente serio con un progetto chiaro.

Lanzafame può tornare in Italia

“Ho risolto il contratto che mi legava all’Adana Demirspor per dei problemi personali e adesso sono rientrato in Italia. Mi sto guardando intorno, ho già avuto diverse richieste all’estero, ma non mi hanno entusiasmato”, ha spiegato Lanzafame che in Italia ha vestito anche le maglie di Juventus, Parma, Bari, Catania e Perugia oltre che due brevi parentesi con Brescia e Palermo.

“Le mie esperienze all’estero? Direi positive. Sono molto contento e soddisfatto di quello che ho fatto, soprattutto in Ungheria. Col Ferencvaros ho vinto il campionato, con l’Honved campionato e Coppa. Inoltre, sono stato il capocannoniere del Nemzeti Bajnokság I (Lega Nazionale 1, ndr) sia nel 2017-2018 che nel 2018-2019. Come potrei lamentarmi?”. “Cosa non è andato bene in Turchia? Mi aspettavo cose diverse e non solo per un discorso calcistico, ma anche questa esperienza è stata comunque formativa per me. Mi ha fatto conoscere una nuova realtà e arricchito umanamente, oltre che professionalmente”.

E nel futuro di Lanzafame potrebbe ora esserci di nuovo l’Italia: “Sto vedendo se arriva una chiamata che possa piacermi. Vengo da cinque anni all’estero e non mi faccio preclusioni, ma qualora ci fosse qualcosa di interessante lo valuterei anche in Italia. Cerco un ambiente serio, dove si possa lavorare bene. Cerco progetti e idee chiare”.