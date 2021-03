Lapadula e il Benevento fanno impazzire il… Perù: “Vinto il duello contro Cristiano Ronaldo”

Gianluca Lapadula “conquista” il suo Perù grazie al successo del Benevento contro la Juventus. La vittoria delle Streghe guidate dal Filippo Pippo Inzaghi contro la più quotata squadra di Pirlo ha fatto il giro del mondo arrivando anche in Sudamerica.

L’attaccante del club giallorosso, infatti, ha scelto tempo fa la nazionalità peruviana squadra per la quale ha anche già giocato. Ecco perché, lo storico successo in Serie A contro la Vecchia Signora lo vede, anche senza gol, protagonista dei media del Paese.

Lapadula batte Cristiano Ronaldo

La vittoria del suo Benevento, contro la corazzata Juventus, è chiaramente la notizia più importante di queste ore, sia per l’attualità calcistica italiana, sia per quella n Perù. Ad esaltare l’operato degli uomini di Inzaghi è Agencia Andina, storico media peruviano che ha scelto proprio Gianluca Lapadula per raccontare la vittoria delle Streghe. Nell’apertura dello sport dei giornali in Perù ecco un titolo pieno d’orgoglio: “Lapadula vince il duello contro Cristiano Ronaldo nella partita tra Juventus e Benevento”.

La foto di copertina scelta vede proprio l’attaccante intento ad abbracciare Adolfo Gaich, autore del gol che ha deciso il match.