Lapo Elkann, altro messaggio social ad Allegri per Juventus-Fiorentina

Messaggio dell'imprenditore di fede bianconera per la sfida di Coppa Italia di oggi

Potrebbero esserci ancora scintille social in casa Juventus . Protagonisti di nuovo Lapo Elkann e Massimiliano Allegri . Dopo le polemiche degli scorsi giorni, quando il noto imprenditore di fede bianconera aveva pubblicato un messaggio con chiaro riferimento al mister, ecco una nuova puntata in occasione della sfida odierna di Coppa Italia della Vecchia Signora contro la Fiorentina.

Su Twitter, Lapo Elkann è tornato a scrivere e col suo tweet ha voluto mandare la carica alla squadra ma anche al tecnico. "Caro Mister e cari giocatori. Stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata". Il messaggio dell'imprenditore e tifosi è stato anche accompagnato dall’emoticon di una bistecca. Da notare come sia stata utilizzata anche una foto sua in compagnia del patron del Fiorentina Rocco Commisso.