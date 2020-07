Lapo Elkann risponde al Barcellona: “CR7 campione vero, Messi invece…”

“France Football” ha sorpreso tutti ieri, annunciando la decisione di non assegnare il Pallone d’Oro 2020. Una scelta clamorosa e storica, dato che dal 1956 a oggi non era mai successo di non avere l’uomo copertina dell’anno. Tuttavia l’emergenza Coronavirus ha costretto la rivista che assegna il premio individuale a rivedere i proprio piani. La mancata incoronazione del re del 2020 ha suscitato diverse reazioni nel mondo. Tra queste c’è stata anche quella del Barcellona, che ironicamente ha rimarcato: “Sappiamo chi è il migliore”. Un’allusione alla superiorità di Leo Messi, fuoriclasse dei catalani e ultimo vincitore del Pallone d’Oro.

RISPOSTA

Lapo Elkann ha voluto replicare al Barcellona sui social: “Caro Barça: di certo il Pallone d’Oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7!”. Una risposta che è destinata a scatenare polemiche roventi.