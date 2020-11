Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per nostre dipendenze. Sei il mio numero 1”

Il 25 novembre 2020 rimarrà una data triste per il mondo del calcio. Diego Armando Maradona è morto all’età di 60 anni a seguito di un arresto cardiaco. Un vero e proprio fulmina a ciel sereno che ha inevitabilmente scosso l’intero pianeta. Sono tanti i messaggi arrivati in queste ore e tra questi uno molto particolare da parte di Lapo Elkann che sulla propria pagina Twitter ha voluto salutare a modo suo El Pibe de Oro.

L’addio di Lapo a Maradona

“Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona”, ha esordito Lapo Elkann che poi ha aggiunto. “Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già Leggenda dal cuore d’ORO. Sei e rimarrai il mio n1. #Eterno10”. Parole speciali da chi sicuramente non ha condiviso il campo con Maradona ma che forse, spesso, si è trovato ad affrontare situazioni molto simili a quelle vissute dal Dio del Calcio…