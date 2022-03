L’appello di Conte: “Vogliamo la pace. Le persone stanno morendo…”

Il commento del tecnico del Tottenham sulla guerra in Ucraina

Non può essere un momento facile per la popolazione mondiale. I fatti tra Russia e Ucraina stanno coinvolgendo tutti e in ogni settore. Anche il calcio che sta rispondendo presente con diversi messaggi di pace e di solidarietà. In terra inglese anche mister Antonio Conte, intervenuto a margine della gara odierna di FA Cup del suo Tottenham, ha voluto fare un appello affinché le cose possano tornare alla normalità.