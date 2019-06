L’appello di Marquinhos a Neymar: “Come compagno, amico e tifoso vorrei che restasse al Psg…”

Il futuro di Neymar interessa il panorama calcistico mondiale. Dall’Europa al Brasile, dove è in corso la Copa America, tutti parlano di quale sarà la prossima squadra di O’Ney. Ed è proprio al termine della gara tra la Nazionale verdeoro e il Venezuela che Marquinhos, difensore centrale brasiliano e del Paris Saint-Germain, ha voluto spendere alcune parole per il suo compagno di squadra.

APPELLO – Non ci sono dubbi sulla volontà del difensore rispetto al futuro del compagno: “Neymar? Un giocatore come lui, del suo livello fa la differenza. Da amico, compagno e tifoso vorrei che restasse al Paris Saint-Germain“, ha detto Marquinhos come riporta Sport. E sulle intenzioni del club parigino e del presidente Nasser Al-Khelaifi: “Non so cosa si siano detti privatamente, non conosco la loro conversazione. Ma so cosa deve fare il nostro presidente e so che lui stesso sa cosa è bene fare”.