L’appello di Ranieri ai tifosi: “Vaccinatevi. Solo così saremo più al sicuro”

Il mister italiano dopo la gara persa contro il Chelsea ha lanciato un messaggio ai fan

La partita valida per la 14° giornata di Premier League tra Watford e la capolista Chelsea ha visto i Blues trionfare in una gara non avara di emozioni... e timori. Infatti, la gara è stata interrotta dopo pochi minuti di gioco a causa di un malore di un tifoso in tribuna. A meno di 10 minuti dal fischio d'inizio, infatti, il direttore di gara ha obbligato le due formazioni a dirigersi negli spogliatoi mentre i medici sono intervenuti per soccorrere il fan.