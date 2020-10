L’arbitro Tom Harald Hagen fa coming out: “Sono omosessuale”

Il 42enne arbitro norvegese, Tom Harald Hagen, internazionale dal 2009, ha preso la decisione di fare ‘coming out’ in un mondo purtroppo ancora ricco di stereotipi: “È giunto il momento di dire che sono gay. Sono sicuro che da questo verranno solo cose positive: per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita” – ha dichiarato il direttore di gara. E il sostegno per l’arbitro norvegese arriva da ogni parte del mondo.

“SONO OMOSESSUALE”

Negli scorsi giorni non è mancato un altro caso di insulti omofobi nel mondo del calcio, triste episodio avvenuto in una partita del campionato norvegese tra Valerenga e Kristiansund. Tom Harald Hagen aveva da poco confessato la sua omosessualità in un’intervista a ‘Glamdalen’: “È stato il massimo dell’ironia perché ho arbitrato proprio quella partita. Forse il giocatore l’ha detto per capriccio, può succedere nel calcio. Ma dobbiamo davvero porre fine a tutto questo” – ha spiegato il direttore di gara. Un gesto da vero signore di Tom Harald Hagen.