L’arbitro Zwayer svela: “Cambiamo sempre idea quando andiamo al VAR”

Gli arbitraggi italiani sono finiti nel mirino dopo i tanti errori ai quali i tifosi si sono ritrovati ad assistere nelle fase iniziali del campionato. Adesso, la UEFA ha dato a tutti l’opportunità di entrare nella testa dei direttori di gara, grazie ad un documentario denominato “Man in the Middle”, che analizza alcune situazioni che vedono protagonisti i direttori di gara. Sono emersi alcuni aneddoti curiosi, tra cui quello dell’arbitro tedesco Felix Zwayer.

CAMBIO IDEA

“Lavoro con i miei Var da molto tempo, mi chiamerebbero solo con delle prove certe e se c’è bisogno di cambiare la situazione.“Gli arbitri sanno che cambieranno la propria decisione non appena gli verrà chiesto via radio di controllare il monitor a bordo campo del Var – dichiara Zwayer – . Quindi non si tratta di prendere una decisione, so che se vado davanti al monitor ci sarà qualcosa che mi farà cambiare idea”.