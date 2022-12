L’Argentina omaggia Messi: maxi murales con la Coppa del Mondo

L'Argentina è ancora in festa a seguito del Mondiale vinto dalla Selecciòn in finale contro la Francia. Nei scorsi giorni sono andati in scena i pazzi festeggiamenti a Buenos Aires, con una folla di migliaia di persone. Nei quartieri della capitale argentina iniziano a comparire i primi omaggi per i campioni del mondo. Nel quartiere di Palermo, all'angolo tra Gorriti e Darwin, è stato inaugurato un murales di 30 metri quadrati che raffigura il capitano Leo Messi, con addosso l'ormai celebre Bisht nero e oro che gli è stato messo sulle spalle poco prima della consegna del trofeo, mentre solleva al cielo la Coppa del Mondo. Affianco a lui gli altri tre giocatori simbolo della spedizione in Qatar: Emiliano Martinez, Paulo Dybala e Rodrigo De Paul.