Lascio il Psg e vinco in Europa: Trapp e gli ex ‘parigini’ che hanno vinto in Coppa

La vittoria dell'Eintracht Francoforte in Europa League porta con sé anche il personalissimo successo di Kevin Trapp. Il portiere ha alzato la Coppa da protagonista parando il rigore decisivo di Aaron Ramsey. Per l'estremo difensore si tratta di un grande successo, l'ennesimo di un ex giocatore passato in precedenza dal Paris Saint-Germain.