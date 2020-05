L’assistente di Sir Alex Ferguson che cambiò lo stile di gioco di Cristiano Ronaldo: “In partitella nessun fallo fischiato”

“Vale tutto, nessun fallo fischiato in partitella”, questa la regola che, con ogni probabilità, ha cambiato lo stile di gioco di Cristiano Ronaldo.

La rivelazione arriva da Darren Fletcher, ex compagno di squadra del portoghese ai tempi del Manchester United. Intervenuto ai microfoni di Lockdown Tactics, l’ex calciatore ha raccontato il comportamento di un assistente di Sir Alex Fergusom, Walter Smith, colui che ebbe un ruolo importante nella carriere dell’attaccante.

PARTITELLE SPECIALI – “Cristiano era un potenziale fenomeno”, ha raccontato Fletcher. “Ma aveva il difetto di tenere troppo la palla: era egoista, non sapeva ancora leggere bene il gioco in termini di visione. Smith decise di introdurre una nuova regola in partitella: vale tutto, niente più falli fischiati. Personalmente sapevo che si trattava di una tattica fatta ad hoc per Cristiano Ronaldo”.

TRASFORMAZIONE – Da quel momento, CR7 cambiò radicalmente stile: “Prima di questa regola Cristiano ti puntava, cercava e trovava il fallo, poi rideva”, ha continuato Fletcher. “Ma così, non avrebbe più potuto fare queste cose. Le partitelle erano diventate un continuo uno contro l’altro e tante botte. CR7 ha cominciato a passare la palla di prima, a muoversi e a smarcarsi. Di lì a poco avrebbe iniziato a segnare a raffica, anche in partita”.