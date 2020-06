L’Atalanta batte un nuovo colpo giovane: arriva un talento dalla Juventus

La panchina nella finale di Coppa Italia contro il Napoli sembra essere stata solo la prima delle soddisfazioni della promettente carriera di Simone Muratore.

Il centrocampista classe ’98, prodotto del vivaio della Juventus, sta infatti per approdare all’Atalanta, una delle società più attente ai giovani di talento del calcio italiano. L’operazione andrà in porto a titolo definitivo: le firme sono attese nei prossimi giorni, intanto Muratore è atteso a Zingonia per le visite mediche di rito.

Quella notte a Mosca…

Ex Primavera ed ex Under 23 della Juventus, Muratore, protagonista in Serie C nella scorsa stagione e in quella interrotta quest’anno, è già stato capace di mettersi alle spalle due gravi infortuni al ginocchio, nel 2015 e nel 2016, ma non si è mai arreso, fino a conquistare la fiducia di Max Allegri prima e di Maurizio Sarri poi, che lo hanno spesso aggregato agli allenamenti della prima squadra fino al debutto in Champions League avvenuto lo scorso 11 dicembre a Mosca sul campo della Lokomotiv. In attesa di quello in Serie A, che però non avverrà in bianconero…