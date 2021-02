L’Atalanta rimontata dal Torino si consola col record “colombiano”: Muriel eguaglia… Zapata

Da tre a zero a tre a tre. Non certo un sabato felice per l’Atalanta che si è vista rimontare da un buon Torino i tre gol di vantaggio. Magra consolazione dopo il pareggio, è il record sottolineato da Opta e messo in bacheca da Luis Muriel, autore di una delle tre reti nerazzurre.

Infatti, la marcatura del bomber della Dea che era valsa il 3-0, porta con sé un curioso record “made in Colombia”. Per Muriel si è trattato dell’ottava partita consecutiva a segno da titolare in Serie A. Il classe 1991 è riuscito così ad eguagliare il suo connazionale e compagno di reparto Duvan Zapata che era riuscito a fare lo stesso nella stagione 2019, nel mese di gennaio.