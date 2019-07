L’Atletico ammette: “James ci interessa”: il Napoli trema

Adesso non ci sono più dubbi. L’Atletico Madrid è in corsa per James Rodriguez. Smaltita la delusione dell’occasione persa per la finale di Champions da giocare in casa, i Colchoneros vogliono stupire e allora ecco che dopo l’acquisto di Joao Felix da 120 milioni il presidente Cerezo ha pensato a qualcuno che possa fornire assist al portoghese ex Benfica.

Uno come James, insomma, che darebbe vita a una clamorosa e tutt’altro che frequente trattativa tra le due squadre di Madrid.

Lo stesso Cerezo, parlando a margine di un pranzo della squadra, non ha comunque definito come caldissima la pista che porta al colombiano: “All’Atletico Madrid i grandi giocatori interessano sempre. E James è un grande giocatore. Però da qui a dire che possa venire all’Atletico, ce ne vuole. Tutti vogliono avere grandi giocatori nella propria squadra e James lo è”.

L’affare è comunque tutto da impostare: “Che io sappia non ci sono trattative in corso” ha concluso Cerezo.