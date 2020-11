Lautaro Martinez a 360°: “Falcao mio idolo di infanzia. Il mio primo tatuaggio fatto…”

In vista della gara di questa sera a San Siro contro il Real Madrid valida per la quarta giornata del girone di Champions League, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato nel consueto appuntamento col Matchday Programme. Non solo calcio giocato per il Toro ma anche qualche inedita storia personale.

Lautaro Martinez si racconta

“Il mo idolo d’infanzia era Falcao, da piccolo lo ammiravo quando giocava al River Plate”, ha raccontato Lautaro Martinez. “L’ho conosciuto in Copa America, contro la sua Colombia e gli ho detto di scambiare le maglie. Una delle mie più grandi passioni è il basket, mi piace seguirlo e da piccolo giocavo spesso con mio fratello”. Non solo sport, però, nelle parole del Toro: “Il mio primo tatuaggio ha un grande significato, è il nome di mio nonno. Mia figlia? Quando segno e la squadra vince sono molto felice. Per quello che riguarda la vita privata so che una delle gioie più grandi sarà la nascita di mia figlia Nina”.