Lautaro Martinez ammette: “Il Barcellona e Messi ci hanno provato ma resto all’Inter”

Il Toro nerazzurro si racconta tra passato, presente e futuro

MERCATO - "Il Barcellona? Sì, è vero, c’è stata la possibilità concreta. Ma abbiamo finito tardi la stagione, c’erano i problemi del Covid e ho scelto di rimanere. Ti dirò, per fortuna! È stata la decisione giusta", ha spiegato Lautaro Martinez che poi aggiunge: "Se Messi ha provato a convincermi? Ne abbiamo parlato nel ritiro della Nazionale ma non ha mai insistito".

FUTURO - Sul proprio futuro: "Real Madrid? Credimi, non so niente. Ho visto che è uscita questa cosa, ma mi sto godendo il momento e non penso a nulla. Vogliamo finire bene la stagione. Se resto anche senza Conte? Ripeto, spero resti ma io in ogni caso lo farò anche senza di lui".