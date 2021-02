Lautaro Martinez cuore Inter: “Voci sul Barcellona passate. Rinnovo e voglio lo scudetto”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez a La Gazzetta dello Sport. Il bomber nerazzurro si è soffermato su vecchi rumors di mercato che lo volevano nei radar del Barcellona, ma anche sul futuro con la maglia del club milanese con un rinnovo ormai imminente e lo scudetto a portata di mano…

Lautaro Martinez: mercato, rinnovo e scudetto

Non si nasconde il Toro nerazzurro quando si parla delle vecchie voci di mercato che lo volevano vicino al Barcellona: “È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dire quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: ‘La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare’. Ma tanto ora è il passato, rinnovo con l’Inter“, ha dichiarato Lautaro Martinez.

L’attaccante pensa solo al nerazzurro del club di Milano anche in ottica futura: “Non so quando ci sarà l’annuncio, troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive”.

Sensazioni ottime anche per via della posizione in classifica: “Favoriti per lo scudetto? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’Inter nel posto più in alto possibile. Siamo da due stagioni con Conte. E oggi siamo davvero un’altra squadra, più compatta, dove ognuno di noi lotta prima per il compagno vicino e poi per se stesso: buon segno”.

Proprio su Conte e l’importante del mister per lui e per la squadra: “Conte ha cambiato la mia testa. Un giorno mi ha chiuso nel suo ufficio e abbiamo parlato per un po’, di tutto. Da quel momento ho fatto uno step, la mia carriera è cambiata”.

Infine una promessa: “Essere usciti dalla Champions ci ha fatto molto male. E allora ad Appiano ci siamo detti che da lì in avanti sarebbe rimasto un solo obiettivo, lo scudetto. A maggior ragione, poi, dopo aver perso pure la Coppa Italia. Conte ci ha detto di stare attenti a tutto, ai particolari. Intendeva dentro e fuori dal campo: è così che si vince. Se vincessimo lo scudetto farei un tatuaggio per il mio primo trofeo”.