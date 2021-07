Lautaro Martinez guarda avanti: “Sogno di ritirarmi con la maglia del Liniers”

L'attaccante argentino sa cosa vuole per la sua carriera

Lautaro Martinez ha le idee chiare sul proprio futuro. Nonostante la giovanissima età, il centravanti argentino dell' Inter guarda avanti e pensa anche a quelli che saranno i suoi ultimi anni da giocatore di calcio. L'idea del Toro, arrivato in Europa solamente nella stagione 2018-19, è di tornare in Argentina dove tutto è iniziato e di chiudere la carriera al Club Atletico Liniers dove per altro si è allenato in questi giorni di vacanza post Copa America.

Parlando ai media proprio dal ritiro della società argentina, Lautaro Martinez ha confidato: "Mi piacerebbe ritirarmi qui al Liniers. Cercherò di convincere mia moglie per tornare a vivere a Bahia Blanca", le parole del Toro. "Tornare al Liniers o al Racing è un desiderio che spero di realizzare un giorno. Nel calcio però non si possono fare promesse". Troppo presto in ogni caso per parlare degli ultimi anni di carriera dato che il centravanti ha iniziato da poco ad affacciarsi ai migliori palcoscenici del mondo. Eppure, grazie ad un'annata d'oro come quella appena vissuta, l'attaccante può già vantare scudetto italiano e Copa America. Mica male!