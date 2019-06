Lautaro Martinez, il padre spaventa l’Inter: “Mi piacerebbe vederlo allenato da Guardiola…”

Protagonista con la maglia dell’Argentina e, sperano i tifosi dell’Inter, presto anche con quella nerazzurra. Lautaro Martinez accende i riflettori su di sé anche in ottica mercato. Arrivato solamente la scorsa stagione nel club milanese, il Toro ha già dimostrato il grande potenziale, tanto da far sognare in grande anche suo padre. L’ex Racing Avellaneda è legato al club nerazzurro da un contratto fino al 2023 ma il papà Mario spera, un giorno, di vederlo, magari con un’altra maglia e allenato da Pep Guardiola

Intervistato da Super Deportivo Radio, il padre di Lautaro Martinez ha spaventato, con le debite proporzioni del caso, l’Inter: ” Un sogno? Da genitore mi piacerebbe vedere mio figlio allenato da Pep Guardiola. È chiaro però che parlo soltanto di un desiderio di un padre”. E sul figlio e l’Argentina: “Lautaro, Aguero e Messi hanno dimostrato di poter coesistere. Nonostante le tre punte, infatti, l’atteggiamento dell’Argentina è stato corretto e si è visto equilibrio in campo. Spero che da qui alla fine Lautaro possa giocare sempre, ma per farlo dovrà lavorare sodo”.