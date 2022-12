Lautaro Martinez: “Non è stato il Mondiale che volevo. L’ultimo rigore in finale…”

Lautaro Martinez si è laureato campione del mondo con la sua Argentina nel Mondiale in Qatar. L’attaccante dell’ Inter era uno dei titolari all’inizio della competizione, ma le prestazioni non convincenti e la crescita partita dopo partita di Julian Alvarez hanno oscurato un po’ il Toro. Proprio nella giornata di ieri, Lautaro si è recato a Bahia Blanca, sua città natale, dove ha festeggiato la vittoria del Mondiale con i suoi concittadini. Queste le sue parole davanti alla folla:

”Non è stato il Mondiale che mi aspettavo. Ma sono stato lucido nei momenti chiave. Con l’Olanda, in occasione del rigore decisivo, ero tranquillo. Avevo deciso di calciare dall’altra parte, poi ho cambiato in corsa dopo aver visto il movimento del portiere. Con la Francia, in finale, avrei dovuto tirare l’ultimo rigore. E lo avrei tirato forte”.