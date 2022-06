Lautaro Martinez: “Resto all’Inter? Sì, ho grande voglia di continuare”

Le parole dell'attaccante nerazzurro

Lautaro Martinez è stato uno dei marcatori nel 3-0 inflitto dall'Argentina all'Italia, nella Finalissima di Wembley. L'attaccante nerazzurro è uno dei punti fermi della Selecciòn e dell'Inter di Simone Inzaghi, dopo i 24 gol stagionali. Dopo aver rinnovato il contratto, Lautaro sta bene all'Inter, ha rinnovato il suo legame con il club nerazzurro. A questo si aggiunga poi la possibilità di un ritorno di Lukaku e l'approdo probabile di Dybala: il Toro aspetta solo di tornare a lottare per lo scudetto perduto. Eppure tanti sono i rumors sul suo futuro, voci che lo indicano come un sacrificabile sull'altare delle difficoltà finanziarie di Suning. Il giocatore ha però smentito le voci su una sua probabile partenza. Queste le sue parole dopo il match con l'Italia: