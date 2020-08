Lavello, pazza idea: la coppia Moggi e Zeman (Junior) alla guida del club

Luciano Moggi e Zeman, non certo un binomio che storicamente ha un buon feeling. Ma per il Lavello, squadra che milita in Serie D, potrebbe essere la coppia del futuro. L’ex dirigente della Juventus e il figlio di Zdenek Zeman, Karel, potrebbero ritrovarsi alla guida del club.

Moggi e Zeman al Lavello

Il Lavello, squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie D, sta preparando i primi due colpi di mercato e non si tratta di calciatori. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il futuro allenatore del club potrebbe essere il figlio di Zdenek Zeman, Karel, che nella scorsa stagione ha allenato l’ACR Messina. Ma c’è di più. Nelle vesti di dirigente e consigliere della società, il patron Vincenzo Caputo starebbe pensando a Luciano Moggi che, con la famiglia Zeman, non ha esattamente un bel feeling.

Un binomio che avrebbe dell’incredibile e che sicuramente portarebbe tanta visibilità alla società.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE