Lavezzi e Natalia Borges ricattati per video intimi

Problemi per Ezequiel Lavezzi. L’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain sarebbe stato vittima di ricatto per alcuni filmati privati che sarebbero finiti in possesso di terzi e che lo ritraggono in compagnia dell’attuale fidanzata Natalia Borges in atteggiamenti intimi.

Lavezzi ricattato

Secondo quanto si apprende da La Nacion, che cita fonti informate sui fatti, Lavezzi avrebbe presentato una denuncia per estorsione che sarebbe avvenuta via social. Da quanto riportato, il Pocho avrebbe ricevuto messaggi privati su Instagram nei quali sarebbero state chieste somme di denaro in cambio della promessa di non diffondere alcuni video intimi suoi e dell’attuale fidanzata Natalia Borges. A Lavezzi sarebbero stati chiesti 5 mila dollari per ogni file e foto risalenti alla sua recente quarantena a causa del coronavirus ai Caraibi.

La denuncia

L’ex attaccante del Napoli sarebbe stato preso di mira con messaggi e instantanee in possesso di queste persone. Subito sarebbe partita la doppia denuncia per i reati di estorsione e diffusione di materiale privato. Per Lavezzi non è una novità trovarsi in una situazione del genere in quanto in passato, precisamente nell’agosto 2014, il Pocho aveva già vissuto una situazione simile successivamente alla Coppa del Mondo, quando insieme alla fidanzata dell’epoca, Yanina Screpante aveva subito anche minacce dopo aver annunciato l’addio al calcio. In quell’occasione, Lavezzi era stato anche protagonista di un curioso retroscena col compagno dell’Albiceleste Mascherano: “Ricordo che una volta, dopo un allenamento, Mascherano mi disse: ‘Pocho sei grasso, devi dimagrire. Questa è una Coppa del mondo, è tutto diverso’. Io gli risposi che non pensavo che avrei giocato così tanto, ma mi ha convinto e alla fine gli ho detto: ‘Ok, da adesso in poi mangerò tutto quello che mi dici’”, ha raccontato di recente Lavezzi al sito dell’AFA.