Lavezzi è pronto a tornare al calcio giocato per volontà… di suo figlio

Napoli, Paris Saint-Germain e Hebei Fortune. Sono queste le ultime squadre che hanno potuto ammirare le doti di Ezequiel Lavezzi prima che l’argentino optasse per il ritiro a fine 2019. Ma adesso, come riferisce il Clarin, esiste la possibilità che anche il Rosario Central possa godere della fantasia dell’attaccante.

Lavezzi: ritorno possibile nel calcio per volontà di suo figlio

Da quanto si apprende, Lavezzi potrebbe firmare un contratto con il club argentino del Rosario Central. A 35 anni l’attaccante sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo solamente alcuni mesi dal ritiro. Uno dei motivi che lo spingerebbe a vestire di nuovo i panni del calciatore sarebbe suo figlio. Infatti, Tomas Lavezzi starebbe spingendo il Pocho a tornare a giocare per la sua squadra del cuore per vedere, appunto, il padre vestire la maglia della sua squadra preferita. Una decisione che troverebbe il via libera anche da parte del nuovo allenatore Kily Gonzalez che accetterebbe di buon grado l’appordo di Lavezzi al Rosario Central. In ogni caso, prima però, il club vuole fare un provino al calciatore per testarne le sue condizioni fisiche dopo il lungo stop.

