Lavezzi ricorda: “Al Mondiale 2014 Mascherano mi diceva cosa mangiare”

Uno dei problemi principali degli atleti in questa quarantena riguarda indubbiamente il mantenimento del peso forma. Senza la possibilità di muoversi continuamente, la bilancia rischia di giocare brutti scherzi. C’è chi ci è già passato in situazioni simili, come capitato a Ezequiel Lavezzi. L’argentino ricorda sul sito dell’AFA un aneddoto particolare riguardante il Mondiale 2014: “Ricordo che una volta, dopo un allenamento, Javier Mascherano mi disse: ‘Pocho sei grasso, devi dimagrire. Questa è una Coppa del mondo, è tutto diverso’. Io gli risposi che non pensavo che avrei giocato così tanto, ma mi ha convinto e alla fine gli ho detto: ‘Ok, da adesso in poi mangerò tutto quello che mi dici’. È stato davvero divertente, perché ogni giorno andavo da Javier e gli chiedevo cosa poter mangiare. Nel mio tempo libero andavo anche in palestra con lui e sono tornato in forma. Diciamo che mi ha un po’ rimesso sulla giusta strada”.