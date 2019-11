Lavezzi si ritira: il messaggio strappalacrime di Hamsik

Ezequiel Lavezzi ha detto basta. Il Pocho, questo il suo soprannome, appende le scarpette al chiodo a 34 anni. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato nelle scorse ore. Tanti i messaggi arrivati all’argentino, molti i pensieri dagli ex compagni.

Uno in particolare ha commosso il web per il sentimento che si denota dalle parole usate: quello pubblicato su Instagram dall’ex compagno ai tempi del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco ha voluto condividere alcune immagini con Lavezzi e un lungo commento davvero ricco di passione e affetto: “06.07.2007 ecco la data che mi rimane nel cuore per sempre. La nostra presentazione con quella maglia che ci rappresenterà per sempre e con quale siamo stati e siamo amati ancora . #SempreforzaNapoli. Quel giorno ho conosciuto una splendida persona fuori dal campo e un fuoriclasse in campo. Grazie Pocho. TVB ti saluto e faccio un in bocca al lupo per le nuove avventure”.