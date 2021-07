Lazaro positivo al Covid: “Sto bene, spero di tornare presto”

L'esterno è risultato debolemente positivo al Covid

Nelle scorse ore era risultato debolmente positivo al Covid-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dall'Inter prima del ritiro. Parliamo di Valentino Lazaro che era subito andato in isolamente in via precauzionale. Nelle prossime giornate ripeterà il test per verificare le sue condizioni. Intanto, via social, il diretto interessato ha voluto far conoscere a tutti il suo stato di salute pubblicando una foto accompagnata da un messaggio: "Grazie per i vostri messaggi! Mi sento bene e spero di tornare presto con la squadra".