Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per la prima partita del girone di Europa League.

Redazione ITASportPress

Lazio-Feyenoord si giocherà questa sera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21 per la prima giornata del girone di Europa League. Squadra di Sarri impegnata in casa contro i forti olandesi.

Lazio-Feyenoord, le ultime

Padroni di casa della Lazio che sembrano intenzionati a schierare la migliore formazione possibile nonostante le parole di Sarri sulla difficoltà di giocare tale competizione senza tempo per recuperare. Spazio quindi a Immobile in attacco, Milinkovic-Savic in mezzo e metà della difesa titolare dove, a riposare, potrebbero essere Lazzari e Romagnoli.

Probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Feyenoord si disputerà, come detto, questa sera, giovedì 8 settembre 2022, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Si parte alle ore 21.00.

I tifosi e gli appassionati avranno diverse possibilità per vedere la sfida in diretta. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre).

Il match dei biancocelesti, però, potrà essere visto anche su DAZN e su Sky. Per la prima opzione, la gara sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per quanto riguarda Sky, la partita della Lazio sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite).

Per la visione in streaming del match sempre DAZN e Sky Go ma anche sul sito di TV8. Un'ulteriore possibilità per tifosi e appassionati è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare dell'Europa League agli utenti che acquistano il pass Sport.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo. All. Slot.