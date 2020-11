Lazio, Inzaghi: “Brutta sconfitta, siamo tutti responsabili. Sapevamo che l’Udinese…”

Non è un Inzaghi felicissimo quello che analizza il ko contro l’Udinese, arrivato in seguito alla bella serata di Champions coronata dalla vittoria contro lo Zenit: “È arrivata una brutta sconfitta, siamo stati presuntuosi, poco umili. Sapevamo che partita avrebbe fatto l’Udinese, siamo tutti responsabili di questa sconfitta – spiega Inzaghi a Dazn – , io per primo. Fortunatamente tra tre giorni siamo ancora in campo e potremo lasciarcela alle spalle, ma è sicuramente una sconfitta che fa male. L’Udinese ha fatto un’ottima partita, noi non abbiamo vinto una seconda palla, un rimpallo, siamo delusi per la prestazione. Ci sta di perdere meritatamente”.

Inzaghi poi parla delle condizioni di Milinkovic Savic: “Abbiamo valutato, ha fatto diversi giorni a letto, deve tornare quello lasciato prima del Covid, avevamo pensato di fargli fare solo venti minuti ma solo in emergenza, appena avrà qualche allenamento tornerà in campo”.

Poi sulla prossima gara col Borussia: “Avremo una partita difficilissima a Dortmund, manca ancora qualche punto per ottenere la qualificazione e dovremo dare tutto”.