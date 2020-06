Lazio, Inzaghi convinto da Lotito: prolungamento di contratto con premio in caso di scudetto

Novità importanti in casa Lazio. Stando a quanto riporta Il Messaggero, Simone Inzaghi avrebbe firmato in gran segreto il prolungamento di contratto col club. In attesa di tornare in campo per terminare questa complicata stagione, il patron Lotito avrebbe convinto il mister sulla base di 2.5 milioni di euro a stagione.

Da quanto si apprende, l’accordo tra le parti sarebbe stato firmato fino al 2023 con la promessa di rivedere qualche dettaglio in caso di traguardi al termine dell’annata. Dalle indiscrezioni, il prolungamento sarebbe andato in scena in due momenti diversi, uno dei quali la settimana scorsa a Formello. Ci sarebbe un premio scudetto da 500 mila euro pronto per Inzaghi e, come detto, la possibilità di un aumento di quanto già stabilito per il futuro arrivando fino a 3 milioni per tre anni.