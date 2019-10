Lazio, Inzaghi: “Sconfitta ingiusta, ma possiamo ancora qualificarci”

Brutto ko per la Lazio che perde la seconda trasferta su due gare giocate in Europa League. Dopo il Cluj anche il Celtic manda a casa i giocatori di Inzaghi senza punti e come in terra rumena anche dalla Scozia torna una Lazio con tanti rimpianti:

Il tecnico piacentino ha commentato l’andamento della gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di valore, ma abbiamo perso. È difficile digerire una sconfitta del genere, ma ripartiamo dal fatto che giocando con questo spirito ne perderemo poche. Ci sono 9 punti a disposizione, dobbiamo provare a vincerle tutte, due partite saranno in casa: possiamo farcela. La strada è in salita, ma è ancora tutto aperto”.

“Nel secondo gol c’è stato un errore individuale pagato a caro prezzo, comunque ripartiamo già in vista di Firenze” ha concluso Inzaghi.