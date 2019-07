Lazio, Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic: “Pronto ad assecondare le sue aspirazioni”

Si fa sempre più lontano da Roma il futuro di Milinkovic-Savic. Sul centrocampista della Lazio è forte il pressing del Manchester United, con il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito che, come dichiarato a Leggo, è pronto a soddisfare i desideri del giocatore serbo.

DESIDERI – “Io creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera sarei pronto ad accontentarlo. Credo che sia normale che un giocatore che dimostra di avere valore internazionale voglia aspirare a giocare in un grande club. Ancora non siamo arrivati in questa fase, ma se un giocatore venisse da me troverei ingiusto privarlo di questa opportunità. Se vuoi creare un clima armonico, devi cercare di accontentare i calciatori”.