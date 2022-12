Lazio, Lotito: “Milinkovic-Savic? Tutto ha una fine. E sulla Juventus…”

Claudio Lotito è tornato a parlare del futuro di Sergej Milinkovic-Savic e non solo. Il presidente della Lazio ha rilasciato alcune parole nel corso della cerimonia nella quale ha ricevuto il premio Colalucci: "I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico abbiamo interesse a rinnovare perché è un grande giocatore e un grande uomo, mi auguro che altrettanta valutazione la faccia il calciatore. Appuntamento in agenda? Che stiamo facendo calciomercato?!? Nella vita tutto ciò che ha inizio ha fine, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare calciatori o allenatori. Gli italiani rimasti sono pochi, che lo fanno con dedizione. Il denaro non è tutto nella vita, contano le idee".

Dopo aver espresso la sua sulla situazione legata al centrocampista della Lazio, Lotito ha parlato del caos attorno alla Juventus: "Io non faccio il magistrato. Tutti quando vincono salgono sul carro, poi scappano quando c'è qualche problema scappando dalle persone da cui tutti si sono abbeverati. Ad esempio c'è chi ha incassato 160 milioni di euro per due giocatori. Oggi tutti parlano male della Juve, ma ha contribuito al sostentamento del calcio italiano. Rischio che l'inchiesta si allarghi? Non so, non conosco i comportamenti delle altre squadre. Sicuramente non si allargherà coinvolgendo la Lazio, questo per me è un fatto di orgoglio e tranquillità. Soprattutto per il modo in cui sono partito, una situazione drammatica".