Lazio, morto il portavoce del club Arturo Diaconale

Spesso aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni, ma in tanti lo ricorderanno per aver sempre difeso la sua fede biancoceleste anche nei momenti peggiori. Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è morto.

A darne l’annuncio la stessa società della capitale con un messaggio social e sul sito ufficiale.

“La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia”. Queste le parole apparse sul profilo Twitter della Lazio. L’uomo combatteva da tempo contro un brutto male: aveva 75 anni.