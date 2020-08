Lazio squadra di bomber: tutti i migliori marcatori da Piola a Immobile

La Lazio ha avuto da sempre una grande tradizione per quel che riguarda i propri centravanti. Sono in pochi, però, che possono vantare di aver conquistato il titolo di capocannoniere stagionale della Serie A con la maglia biancoceleste.

Il primo calciatore a conquistare il titolo di migliore marcatore della massima serie con la Lazio è stato Silvio Piola nel corso della stagione 1936-37, quando riuscì a realizzare 21 gol in 28 presenze. Il leggendario calciatore ex Pro Vercelli è riuscito a ripetersi con i biancocelesti nella stagione 1942-43 sempre segnando 21 reti, ma in 22 presenze.