Le avventure di McKennie in Nazionale: dalla botta durante l’intervista al gesto ‘italiano’ in campo. Il neo juventino è virale sul web…

Si sta ritagliando il suo spazio con la maglia della Juventus e dalle sue prestazioni in bianconero passa anche la convocazione in Nazionale. Weston McKennie è assoluto protagonista di questa settimana di impegni internazionali con la maglia degli Stati Uniti. Non solo per le sue abilità in campo, ma anche e soprattutto per il suo essere “virale” con alcune espressioni e comportamenti.

Non è certo passata inosservata la sua reazione durante l’intervista post match contro il Galles quando, mentre il giornalista poneva la domanda, lui sbatteva il piede contro qualcosa e, in diretta tv, reagiva in modo assolutamente comico (e con qualche parola di troppo…).

Ma non è finita qui. Infatti, anche dopo la sfida vinta contro Panama per 6-2, McKennie è stato pizzicato a fare un gesto tipicamente “italiano”. O meglio, con il quale vengono ‘imitati’ gli italo-americani nei film. Sui social, il giovane americano è già un vero fuoriclasse.

McKennie virale sul web

Preso di mira, più o meno positivamente, il giovane centrocampista sembra aver già “assorbito” alcuni atteggiamenti tipici italiani, almeno secondo quanto sostengono diversi utenti. L’ex Schalke 04, in Italia da pochi mesi, sembra essere già perfettamente integrato nella nuova dimensione.