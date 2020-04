Le rivalità viste da Seedorf: “Inter-Juve come il Clasico. Derby di Milano? Meno sentito…”

Di derby e sfide particolarmente sentite, Clarence Seedorf, è uno che se ne intende. L’ex centrocampista, che nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Real Madrid, Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di 90min.com sulle rivalità nel mondo del calcio.

RIVALITA’ – “Quando con il Real abbiamo vinto il Clasico per 4-2 al Bernabeu è stato fantastico. In Italia ho provato un’emozione simile quando, con l’Inter, ho giocato contro la Juventus: è una gara simile a quella tra Real Madrid e Barcellona. C’è molta rivalità, di più di quella che c’è tra Milan e Juventus ed anche tra Inter e Milan. Tra nerazzurri e rossoneri si chiamano cugini, è una rivalità di tipo differente. E’ un derby molto importante e sentito, ma è più simile a Real-Atletico piuttosto che a Barcellona-Real. Non so bene il perché, ma questa è stata la mia sensazione”.