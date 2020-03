Leao che guaio: deve risarcire lo Sporting per 16,5 milioni

Brutte notizie per Rafael Leao, attaccante del Milan. Come riportato da Record, il Tribunale Arbitrale dello Sport lo ha condannato a risarcire lo Sporting per la cifra di 16,5 milioni. La vicenda che riguarda il centravanti rossonero risale a due anni fa, quando nell’estate del 2018 il portoghese lasciò lo Sporting, svincolandosi unilateralmente a seguito delle vicende che il club stava attraversando con le note aggressioni subite dai giocatori da parte dei tifosi.

Leao quell’estate firmò da svincolato con il Lille, mentre l’anno successivo, come noto, passò al Milan. La giustizia sportiva, però, oggi ha dato ragione al club portoghese imponendo all’attaccante la pena. Il Tribunale Arbitrale dello Sport chiamato in ballo dallo Sporting che si era rivolto anche alla Fifa, ha deciso che il giocatore non aveva motivazioni valide per ottenere la risoluzione del contratto. Adesso dovrà pagare 16,5 milioni al suo ex club..