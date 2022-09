Leao fa impazzire il Portogallo: “Un leone a piede libero a Milano…”

Il Milan si aggiudica il derby di Milano contro l'Inter e ringrazia una prova maiuscola di Rafael Leao . Decisive, per consegnare i tre punti alla squadra di Pioli, le reti di Giroud ma soprattutto le due del portoghese, autore anche dell'assist per il compagno francese.

Una prestazione, quella del giocatore numero 17, che non è passata inosservata neppure al Portogallo , ovvero la sua Nazionale. Dal profilo Twitter della formazione lusitana, infatti, sono arrivati grandi elogi e parole al miele per lui. Il classe ’99 ha ricevuto un omaggio speciale dopo il derby: "C’è un leone a piede libero a Milano. Rafael Leao risolve il Derby della Madonnina con 2 gol e tanta classe".

Insomma, la prova dell'attaccante è stata vista anche oltre i confini italiani a conferma della crescita di Leao che sarà ora chiamato a confermarsi non solo in Serie A ma anche in Champions League e successivamente al prossimo Mondiale in Qatar.