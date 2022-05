Leao, indizio social sul futuro?

Immagini da Parigi per l'attaccante del Milan

Rumors di mercato importanti in queste ultime settimane per Rafael Leao , attaccante del Milan e della Nazionale portoghese. Il giocatore, per il quale la società rossonera sta pensando al rinnovo di contratto, si trova a far fronte a diverse indiscrezioni che lo vorrebbero vicino al Paris Saint-Germain . E proprio in questo senso, il suo ultimo post social pare aver acceso ulteriormente l'attenzione su di lui.

Leao ha infatti pubblicato alcune immagini su Instagram da Parigi. Niente di particolare, se non fosse che nella didascalia alle foto abbia scritto: "Parigi è sempre una buona scelta". In questo caso, a giudicare dal contenuto degli scatti, si tratta ovviamente della bellezza della città e dello shopping che si può fare, ma in ottica mercato, si sa, anche un minimo messaggio come questo può essere giudicato come "indizio" per il futuro.