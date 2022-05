Leao: “L’interesse del Real Madrid mi rende felice, ma resto coi piedi per terra”

Le parole del giocatore rossonero

"Sono al Milan e ho altri due anni di contratto. Sono felice che Maldini e la società mi ritengano un intoccabile, mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale. Le voci sul Real e sul mio futuro mi rendono felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza, ti aiutano a crescere Per quanto riguarda la mia evoluzione, ho lasciato lo Sporting giovane e sono andato al Lille, la gente potrebbe non saperlo, ma la Ligue 1 è un campionato forte, mi sono evoluto. Due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro. Voglio essere un punto di riferimento nel mio club e in nazionale… Il punto più alto, ad esempio, sarebbe vincere un Mondiale".