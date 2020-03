LeBron James, non solo basket: “I miei idoli del calcio sono i giocatori del Liverpool ma dopo adoro…”

Non solo Nba per LeBron James, stella della pallacanestro mondiale, ma anche spazio ad altri sport, come ad esempio il calcio. Nel corso di una diretta Instagram, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, King James ha svelato quali sono i suoi calciatori preferiti.

AMMIRAZIONE – “I miei preferiti del calcio? Ce ne sono alcuni. Prima di tutto tutti i giocatori del Liverpool, loro sono sopra tutti, ma anche Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di leggende”, ha detto LeBron. “Adoro questi ragazzi. Adoro Cristiano Ronaldo. Adoro Neymar e Mbappé. Sono alcuni tra i miei preferiti”. Ma poi il campione Nba ha parole anche per altri due fuoriclasse precedentemente non chiamati in causa: “C’è anche Messi ovviamente. Parliamo di una leggenda. Ibrahimovic? Lui è un pazzo, ma è anche dannatamente bravo”.