Lecce, chi si rivede: l’ex bomber Chevanton entra nello staff Primavera

Ernesto Javier Chevanton Espinosa, per tutti solo Chevanton, torna nella “sua” Lecce. Dopo essere stato grande bomber del club salentino nei primi anni 2000 e successivamente nel 2010-11 e 2012-13, l’uruguaiano ritiratosi dal calcio giocato nel 2017, torna in Italia in vesti ben diverse.

Chevanton nello staff della Primavera del Lecce

“L’U.S. Lecce comunica che Ernesto Javier Chevanton assume il ruolo di collaboratore tecnico per la stagione sportiva 2020/21 della formazione Primavera, guidata da mister Vito Grieco”, questo il comunicato del Lecce sul sito ufficiale e sui canali social del club salentino.

