Lecce-Cittadella, orario e dove vederla in tv

Le ultime tappe dei giallorossi in ritiro hanno visto la squadra di D'Aversa allenarsi ieri mattina con riscaldamento e attivazione con il pallone, successivamente ci sono state delle esercitazioni tattiche sulla fase difensiva e delle sequenze di tiri e cross. Nella seduta pomeridiana, dopo la prima parte dedicata all’attivazione, i calciatori sono stati impegnati in un lavoro tattico sulla fase offensiva ed in chiusura una partita a campo ridotto.

Per quanto riguarda la gara odierna, invece, difficile ipotizzare chi potrà scendere in campo. Rebus in porta con Falcone che è diventato tutto del Lecce. Dovrebbe esserci Baschirotto al centro della difesa e attenzione al giovane Smajlovic. Attenzione anche a Rafia che potrebbe avere spazio.

La gara tra i salentini e il Cittadella potrà essere vista, come si legge sul sito del club, dal ritiro di Folgaria con ingresso libero oppure in diretta tv su Sportitalia.

I tifosi ci sono: abbonamenti al top — Intanto la formazione salentina ha sottolineando come i tifosi siano molto presenti in termini di abbonamenti. Sul sito ufficiale si legge, infatti:"Impennata di sottoscrizioni nelle ultime 48 ore che hanno portato il dato relativo alla Campagna Abbonamenti a superare i 10.000 abbonati nella fase di prelazione che continuerà fino al 2 agosto, in attesa dell’avvio della vendita libera che avrà inizio il prossimo 4 agosto".