Lecce, colpo Di Francesco dalla Spal

Nuovo rinforzo per il Lecce di mister Marco Baroni . I salentini hanno chiuso la trattativa con la Spal per Federico Di Francesco , attaccante esterno classe 1994 reduce dal prestito all'Empoli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate anche da Sky, sarebbero stati definiti nelle scorse ore gli ultimi dettagli: il giocatore, che aveva un contratto in scadenza con la formazione di Ferrara tra meno di un anno, si trasferisce a titolo definitivo a Lecce firmando un triennale. Il Lecce riconoscerà subito un primo indennizzo agli emiliani e un secondo conguaglio in caso di salvezza.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Federico Di Francesco, figlio del tecnico Eusebio, vanta oltre 100 presenze nel massimo campionato italiano (120 per la precisione). Nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Empoli dove ha collezionato 26 partite con 5 gol e 2 assist. Per il Lecce si tratta di un ottimo affare anche considerando le doti e la possibilità di Di Francesco di potersi muovere allo stesso modo su entrambi i fronti d'attacco, a destra e a sinistra.