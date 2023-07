Lecce, D’Aversa si arrabbia dopo il Cittadella: “Loro poco amichevoli. Venuti…”

Tris del Lecce al Cittadella in amichevole. Una buona prova per i salentini di mister Roberto D'Aversa che chiudono il ritiro con l’ultimo test in terra trentina a Lavarone. L'allenatore ha commentato il 3-0 dei suoi sottolineando come ci sia un pizzico di rammarico per l'atteggiamento troppo poco "amichevole" dei rivali che ha portato anche all'infortunio di Venuti.

"Mi dispiace di una cosa: da una parte c’era una squadra che ha affrontato la partita sempre per vincere in maniera amichevole e l’altra che magari non l’ha affrontata nella stessa maniera", ha detto D'Aversa dopo la gara come riportato dai canali ufficiali del club. "Speravamo che quest’ultima gara ci portasse a non avere infortuni, purtroppo c’è stato l’infortunio di Venuti mi auguro che che non sia nulla di grave".