Lecce, dieci gol al Riva del Garda in amichevole

Dieci reti per i salentini nel primo dei due test amichevoli previsti per la data odierna.

Il Lecceè sceso in campo questa mattina alle 11 per un test amichevole contro L'US Riva del Garda presso il C.S. “M. Marzari” di Folgaria, sede del ritiro dei salentini. Dieci le reti con cui la formazione di Roberto D'Aversa ha spazzato via gli avversari in quello che è stato solo il primo confronto della giornata. Infatti, nel pomeriggio, è previsto anche un altro match/allenamento.