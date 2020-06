Lecce e Bari unite: “Riaprite gli stadi della Puglia”

Il campionato di Serie A si avvia al rush finale e la lotta salvezza infuria, almeno per il terzultimo posto. Tante le squadre coinvolte, raccolte in pochi punti e anche i dettagli faranno la differenza.

Come la presenza o meno del pubblico, in particolare in stadi caldi come quello di Lecce.

La squadra di Liverani è alle prese con un momento delicato, le quattro sconfitte consecutive (con 19 gol subiti) l’hanno isolata in terzultima posizione e allora ecco l’iniziativa della società giallorossa, che per l’occasione ha scelto di allearsi nientemeno che con il Bari, interessato al medesimo obiettivo in vista dei playoff di Serie C.

Il Lecce ha infatti diramato un comunicato stampa nel quale spiega di aver redatto, insieme al Bari, un documento indirizzato a Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, per sensibilizzare le istituzioni sul tema della riapertura degli stadi.

L’appello congiunto

“In considerazione dei dati registrati in Puglia nelle ultime settimane e della tendenza al Covid-free della curva epidemiologica – si legge – Al fine di sensibilizzare le istituzioni nel voler favorire la riapertura al pubblico degli impianti sportivi, l’U.S. Lecce e la SSC Bari hanno redatto congiuntamente un documento indirizzato al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, auspicando che l’Ente Regionale possa farsi portavoce in tal senso”.